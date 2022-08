Reschen: 42-Jähriger verletzt sich bei Sturz mit Fahrrad mittelschwer

Der 42-Jährige aus Como war auf seinem Fahrrad von Reschen in Richtung St. Valentin auf der Haide unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz kam und sich dabei mittelschwere Verletzungen zuzog.Um 12.20 Uhr wurde der Notruf abgesetzt: Das Weiße Kreuz der Sektion Vinschgauer Oberland samt Notarzt versorgte den Verletzen noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mittels Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus geflogen.