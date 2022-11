Notarztwagen in Unfall verwickelt – Totalschaden

Auf der Rückfahrt vom Regionalkrankenhaus Bozen nach Meran, ist ein Notarztwagen des Weißen Kreuzes der Sektion Meran heute Morgen gegen 8.30 Uhr bei Siebeneich in einem Verkehrsunfall verwickelt gewesen.Ersten Angaben zufolge soll das Fahrzeug des Weißen Kreuzes keine Schuld am Unfall tragen.Die Besatzung des Fahrzeuges, bestehend aus Notarzt, Krankenpfleger und einem Rettungssanitäter blieben unverletzt und konnten das Fahrzeug selbst verlassen.Der Rettungswagen erlitt jedoch Totalschaden. In der Folge gab es einen längeren Stau.Zuvor hatte die Mannschaft einen Rettungseinsatz durchgeführt und einen Patienten gemeinsam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bozen begleitet.Die Unfallerhebungen werden derzeit durch die Behörden durchgeführt. Der Landesrettungsverein hat umgehend ein Reservefahrzeug und eine weitere Besatzung in Dienst gestellt, so dass der Notarztdienst in seiner gewohnten Form und ohne Unterbrechung gewährleistet werden konnte.„Das Weiße Kreuz legt jährlich rund 9 Millionen Kilometer mit Einsatzfahrzeugen zurück. Die Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter hat dabei oberste Priorität. Aus diesem Grund werden laufend Fahrsicherheitrainings sowie sogenannte Refresher-Kurse für alle Freiwilligen und Angestellten des Vereins am Safety-Park in Pfatten angeboten“, heißt es vom Weißen Kreuz.