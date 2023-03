Revisionsarbeiten bei der Rittner Seilbahn und der Mendelbahn

Vor dem Start in die Tourismussaison werden auch heuer die gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsarbeiten und technischen Überprüfungen bei der Rittner Seilbahn durchgeführt. Die Seilbahn ist daher von Montag, 13. März bis einschließlich Freitag, 31. März außer Betrieb. Die Rittner Schmalspurbahn fährt in diesem Zeitraum mit reduziertem Fahrplan, der Infopoint bei der Talstation ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet.Der Ersatzbus (Linie B161) verkehrt fast durchwegs stündlich zwischen Oberbozen und der Talstation der Rittner Seilbahn. In Oberbozen startet der erste Bus frühmorgens um 6.45 Uhr (an Werktagen), die letzte Abendverbindung startet um 20.04 Uhr. An der Talstation in Bozen starten die Ersatzbusse zwischen 6.43 und 20.26 Uhr. Für Fahrten zwischen Bozen und dem Rittner Hochplateau steht natürlich auch die Buslinie 165 Bozen-Ritten zur Verfügung.Die Mendelbahn ist noch bis einschließlich Mittwoch, 22. März wegen Revisions- und Wartungsarbeiten außer Betrieb. Den Berufspendlern steht frühmorgens und abends, jeweils von Montag bis Freitag, ein Ersatzbus zur Verfügung. Abfahrt am Mendelpass um 6.44 Uhr, Abfahrt in Kaltern Rottenburgerplatz um 17.49 Uhr.Alle Fahrpläne und Infos auf der Webseite und App südtirolmobil.