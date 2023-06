Rheuma-Liga Südtirol klärt über die Volkskrankheit auf

Dr. Simon Weissteiner, Rheumatologe am Krankenhaus inSterzing, referierte über das Thema „Volkskrankheit Rheuma“. Der Referent ging im Besonderen auf die Mythen über Rheuma ein. Es gibt viele Fehleinschätzungen in Bezug auf Rheuma und diese hielten sichhartnäckig, so Dr. Weissteiner. Unter anderem entkräftige der Rheumatologe die vorherrschende Meinung, Arthrose und Arthritis seien dasselbe.Nach dem Vortrag beantwortete Dr. Weissteinernoch die zahlreichen Fragen aus dem Publikum. Im Rahmen der Veranstaltung stellte die Rheuma-Liga ihr Programm und die vielen, neuen Kurse, die im Herbst beginnen, vor. Vorstandsmitglied Birgit Kaschta wies darauf hin, dass ab Herbst ein Kurs „Aktiv gegen Osteoporose“ in Brixen starten werde.Osteoporose sei eine Stoffwechselkrankheit, bei der der Hausarzt der erste Ansprechpartner sei. Zur Vorbeugung und zur Kräftigung der Knochen bietet die Rheuma-Liga entsprechende Kurse ab Herbst an. Damit reagiert die Rheuma-Liga auf die hohen Fallzahlen von Osteoporose in Südtirol und möchte ein entsprechendesAngebot schaffen.„Die Rheuma-Liga ist immer bereit, dorthin zu gehen, wo sie gebraucht wird. Sollte vor Ort ein Wunsch nach einem Therapieangebot bestehen, können sich Interessierte gerne bei der Rheuma-Liga melden. Wir werden uns dann bemühen, einen Kurs zu organisieren.“, so abschließend Vorstandsmitglied Birgit Kaschta, der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.