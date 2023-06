Die Einsatzkräfte versorgten den Verletzten. - Foto: © FFW Riffian

Der Verletzte wurde in das Krankenhaus von Bozen geflogen. - Foto: © FFW Riffian

Es war gegen 11 Uhr, als der Erntehelfer bei Heuarbeiten am Prünster-Hof aus ungeklärter Ursache über die Mauer stürzte. Sofort wurde Alarm geschlagen.Die Einsatzkräfte rückten aus und versorgten den verletzten Erntehelfer an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus von Bozen geflogen.Ersten Informationen zufolge soll der rund 67-Jährige sich am Oberschenkel und Becken leichte Verletzungen zugezogen haben.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Riffian, die Bergrettung Meran, das Weiße Kreuze der Sektion Meran und der Notarzthubschrauber Pelikan 1.