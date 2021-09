Riffian: Landwirt stirbt bei Traktorunfall

Laut ersten Informationen soll ein etwa 50-jähriger Landwirt mit seinem Traktor in einer Obstwiese in der Nähe des Riffianer Sportplatzes nahe der Passer verunglückt sein.Der Mann wurde unter seinem Traktor eingeklemmt und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Alle Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz mit dem Notarzt, die Freiwilligen Feuerwehren von Riffian und Kuens und die Carabinieri.

stol