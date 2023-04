Ritten: Bär plündert Bienenstöcke

Ein Festmahl für den Bären: Die zerstörten Bienenstöcke zeigen, wo der Bär gefressen hat.

Bärenspuren am Ritten mehrfach gesichtet

„Es ist schon ein ungutes Gefühl zu wissen, dass der Bär umgeht“, sagte Mair. Er hat den Vorfall umgehend dem Jagdrevierleiter und den Förstern gemeldet.Der Schaden, den Mair zu beklagen hat, beträgt 700 bis 800 Euro. Die verbliebenen Bienenvölker brachte er an einen anderen Ort, wo der Bär – so hofft Mair – nicht hinkommt. 2 Stöcke ließ er allerdings zurück. Er will sehen, ob der Bär wiederkehrt.„Mensch und Bär vertragen sich in diesem Lebensraum nicht; das Gebiet hier ist zu dicht besiedelt“, sagt Mair.Die tödliche Bärenattacke im Trentino hat ihn geschockt. Dass dagegen nichts geschehe, sei den Tierschützern zu verdanken, „den Tierschützern, die zu Hause im Glas die Goldfische halten.“„Bärenspuren wurden am Ritten letzthin schon öfters gesichtet, unter anderem bei der Hirschlacke am Heidrichsberg nahe der Barbianer Grenze“, sagt Gemeindereferent Erich Rottensteiner. Die Bevölkerung sei besorgt – erst recht nach dem Vorfall im Trentino.