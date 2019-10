Rittner Seilbahn feiert 10 Millionen Fahrgäste

Es war ein besonderer Moment für die Verantwortlichen, Mitarbeiter und Fahrgäste der Rittner Seilbahn an der Talstation in Bozen: Am heutigen Freitag wurde die Zahl von 10 Millionen Fahrgästen überschritten.





Hilde Gostner war die 9.999.999ste, Christa Berger dagegen die 10.000.000-Nutzerin.Sowohl Gostner als auch Berger pendeln jeden Tag mit der Seilbahn zur Arbeit nach Bozen und zurück. Und das seit 10 Jahren, wie die beiden ziemlich stolz über „ihre Seilbahn“ dem Landesrat berichteten: Sie halten die Seilbahn für „schnell und bequem“ und nutzen sie auch, um zum Einkaufen zu fahren oder auszugehen.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und der Direktor der STA Südtiroler Transportstrukturen AG Joachim Dejaco haben haben 2 Damen mit einem Buch zum autofreien Erleben Südtirols als Geschenk überrascht.Alfreider lobte die Rittner Seilbahn als innovatives, umweltfreundliches, bequemes und sicheres Verkehrsmittel: „Mit rund 1,2 Millionen Fahrgästen im Jahr bleibt sie ein Publikumsmagnet. Nicht auszudenken, wenn all diese Menschen mit dem Privatwagen auf der Straße unterwegs wären.“Gemeinsam mit der Rittner Schmalspurbahn sei die Rittner Seilbahn auch ein Aushängeschild für eine saubere alpine Mobilität der Zukunft, denn emissions- und staufrei unterwegs zu sein, solle immer mehr zum Trend werden.

lpa