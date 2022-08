Stillstand in Rom: Wie geht das mit den Renten weiter? Stillstand in Rom: Wie geht das mit den Renten weiter?

Viele, die in absehbarer Zeit in Rente gehen wollen, blicken verunsichert bis besorgt nach Rom. Das Aus für die Regierung Draghi schiebt die Rentenreformen auf die lange Bank, zudem warnt das Fürsorgeinstitut vor einem Milliardenloch in der Kasse. Ist die Sorge berechtigt? Was jetzt tun? s+ hat beim Experten nachgefragt.