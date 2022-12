Romstraße: Zustand des 51-Jährigen bleibt kritisch

Der Mann war gegen 17 Uhr in der Romstraße kurz vor der Brücke von einem Motorrad angefahren worden. STOL hat berichtet. Der junge Motorradfahrer kam von der Rombrücke und soll ersten Angaben zufolge auf der Busspur gefahren sein. Zu seiner Rechten soll plötzlich der 51-jährige Bozner auf die Fahrbahn getreten sein – er wollte sein Auto auf der anderen Straßenseite erreichen.Der Mann wurde von dem rund 250 Kilogramm schweren Motorrad des Typs Kawasaki Z750R voll erfasst. Er prallte hart auf dem Asphalt auf. Das Motorrad prallte seitlich gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.Der 51-Jährige wurde vom Notarzt des Weißen Kreuzes intubiert und mit dem Rettungswagen des Weißen Kreuzes ins Krankenhaus gebracht, wo er in die Intensivstation eingeliefert wurde. Bis gestern am späten Abend war er nicht außer Lebensgefahr; sein Zustand hatte sofort Anlass zu größter Sorge gegeben.