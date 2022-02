Rund 10.000 über 50-Jährige ungeimpft: Suspendierung droht

Seit Anfang Februar gilt in Italien und damit auch in Südtirol die Impfpflicht für Personen ab 50 Jahren. Ab 15. Februar greift auch die 2G-Pflicht am Arbeitsplatz bei allen über 50-Jährigen . Nur wer einen Super Green Pass vorweisen kann, also entweder geimpft oder genesen ist, darf weiter zur Arbeit. Zur Erinnerung: Die Genesung darf nicht länger als 6 Monate her sein darf.Alle ohne 2G werden suspendiert, gelten als unentschuldigt abwesend und bekommen kein Gehalt und auch keine sonstigen Vergütungen.„Eine exakte Anzahl festzustellen, wie viele Personen davon betroffen sind, ist noch schwierig“, erklärt Florian Zerzer, der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Man gehe aber derzeit von etwas mehr als 10.000 Menschen über 50 Jahren aus, die in Südtirol noch ungeimpft sind.Fakt ist jedenfalls: Zahlreiche über 50-Jährige werden auch hierzulande von den Maßnahmen in der kommenden Woche betroffen werden – sofern sie sich nicht rechtzeitig impfen lassen. Ist nun ein Impfansturm übers Wochenende zu erwarten? Nein, sagt Zerzer. „Die Nachfrage ist derzeit sehr gering, daher haben wir auch übers Wochenende kein besonderes Angebot bereits gestellt“, so der Generalsdirektor der Sanität.Besondere Aktionen werde es somit in den nächsten Tagen zwar nicht geben, aber: Wer sich impfen lassen will, wird geimpft. „Es sind absolut ausreichend Impfstoffe lagernd. Wir könnten wesentlich mehr impfen als momentan de facto verimpft wird“, sagt Zerzer.Noch gedulden müssen sich hingegen jene, die auf den Novavax-Impfstoff warten. Dieser Impfstoff soll erst demnächst zur Verfügung stehen. „Wir gehen davon aus, dass wir frühestens bis Ende Februar die ersten Lieferungen erhalten“, so Zerzer.Bei Novavax handelt es sich um einen so genannten „Totimpfstoff“. Mehr dazu lesen Sie auf s+.

