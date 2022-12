Saman Abbas: Sie trug im Tod noch dieselben Kleider

DNA-Analyse steht noch aus

Die Untersuchungen an den Organen und Geweben der Leiche von Saman Abbas, die am 18. November im Bauernhaus von Novellara gefunden worden ist, werden in den nächsten Tagen durchgeführt.Die Autopsie, die am Freitagabend um 21.30 Uhr abgeschlossen wurde, konnte die Todesursache nicht mit Sicherheit feststellen, die in Anwesenheit der beteiligten Anwälte und Gutachter weiter untersucht werden muss.Verfärbungen und Abschürfungen wurden festgestellt, während am Hals keine offensichtlichen Schnitte zu erkennen waren. Durch histologische Untersuchungen soll festgestellt werden, ob die Gewebeverfärbungen nach dem Tod entstanden sind, oder ob es sich um Spuren von Stichverletzungen handelt. Diese Details sind für die Rekonstruktion des Falles von grundlegender Bedeutung, müssen aber durch weitere Untersuchungen überprüft werden.Obwohl die DNA-Analyse noch aussteht, hat die Autopsie weitere Details ergeben, die bestätigen, dass es sich bei der Leiche zweifelsfrei um die des in Novellara verschwundenen Mädchens handelt: Sie trug eine am Knie ausgefranste Jeans und dieselbe Kleidung, die auf dem Video der Überwachungskameras kurz vor ihrem Verschwinden zu sehen ist. Samans farbiges Fußkettchen und ein Armband sowie ein Paar Ohrringe trug sie auch noch bei ihrem Auffinden.Das Labor hat bis Ende Jänner Zeit, die Ergebnisse der Autopsie vorzulegen. Am 10. Februar beginnt jedoch in Reggio Emilia der Prozess gegen die Familienmitglieder, die des Mordes an ihr beschuldigt werden.