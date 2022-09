Samans Mutter am Telefon: „Wir sind an Ort und Stelle gestorben“

Es ist das erste Mal seit dem Verschwinden der 18-Jährigen, dass Worte ihrer Mutter an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das Telefongespräch ist in den Akten des Mordprozesses, der im Februar 2023 in Reggio Emilia beginnen wird. 5 Verwandte von Saman, ihre nach Pakistan geflüchteten Eltern, 2 Cousins und ein Onkel sind angeklagt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Samans jüngerer Bruder, der jetzt in einer geschützten Gemeinschaft lebt, hatte die Mutter in Pakistan angerufen. Auf der Aufzeichnung ist zu hören, wie er mit seiner Mutter über 2 andere Familienmitglieder spricht, gegen die nicht ermittelt wird. Er glaubt offenbar, dass sie seinen Vater zum Mord an seiner Schwester angestiftet haben und spricht von Rache an diesem Onkel und Cousin.Seine Mutter hingegen versucht, ihn zu beruhigen und bittet ihn, „sie in Ruhe zu lassen“. „Diejenigen, die krumme Ratschläge geben, mit denen muss man so umgehen“, sagt der Bub. Die Mutter antwortet: „Lass sie in Ruhe, schick sie zum Teufel.“Die Mutter sagt: „Wir sind an Ort und Stelle gestorben, deshalb liegt dein Vater im Bett und deine Mutter auch (sie spricht von sich selbst in der dritten Person, Anm. d. Red.) im Bett.“