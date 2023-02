Sand in Taufers: Frau liegt mehrere Tage tot in Wohnung

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr wurden am heutigen Samstagmorgen alarmiert, weil bereits seit mehreren Tagen niemand etwas von der Frau gehört oder sie gesehen hatte.Die Einsatzkräfte brachen die Balkontür im ersten Stock des Wohnhauses im Ortskern von Sand in Taufers auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung, wo sie die Frau tot auffanden.Laut ersten Informationen der Einsatzkräfte dürfte die etwa 70-Jährige bereits vor mehreren Tagen gestorben sein. Ein Verbrechen werde derzeit ausgeschlossen, alles deute auf eine natürliche Todesursache hin.Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri.