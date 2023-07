Mit Paragleiter abgestürzt: Flugschüler aus Deutschland schwerst verletzt

Zu dem Unglück kam es gegen 11.50 Uhr: Ein Flugschüler aus Deutschland, der in Ahornach gestartet war, verlor im Anflug auf den Landesplatz nahe des Schwimmbad „Cascade“ die Kontrolle über seinen Gleitschirm. In der Folge soll der etwa 50 Jahre alte Mann ersten Informationen zufolge ungebremst zu Boden gestürzt sein.Das Weiße Kreuz Bruneck und Ahrntal wurden mit Notarzt und Rettungssanitäter des Krankenhauses Bruneck an den Unfallort geschickt. Angesichts der schwersten Verletzungen wurde der Notarzthubschrauber Pelikan 1 nachalarmiert.Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung direkt in das Krankenhaus Bozen geflogen. Laut ersten Informationen befindet er sich in Lebensgefahr.Die genaue Unfalldynamik ist derzeit noch unklar. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.