St. Leonhard: Zusammenprall zwischen 2 Pkw endet glimpflich

Die Einsatzkräfte der FF St. Leonhard bei der Bergung des Fahrzeugs. - Foto: © FF St. Leonhard in Passeier

Da fehlte nicht viel: Der Fahrer dieses Pkw hatte großes Glück, denn sein Auto wäre beinahe mehrere Meter nach unten gekracht. - Foto: © FF St. Leonhard in Passeier

Es war 17.32 Uhr, als die Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard und St. Martin in Passeier alarmiert worden sind: Auf der Jaufenpassstraße im oberen Bereich des Dorfes Sankt Leonhard waren 2 Fahrzeuge miteinander kollidiert.Einer der Wagen wurde durch den Zusammenprall teils von der Straße befördert – der Lenker wurde glücklicherweise nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses eigenständig verlassen.Insgesamt waren 2 Personen in den Unfall verwickelt. Eine von ihnen wurde – vom Weißen Kreuz der Sektion Passeier – mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Meran gebracht.Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Leonhard kümmerten sich um die Bergung des Fahrzeugs, die Regelung des Verkehrs und die Aufräumarbeiten.Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Passeier wurde zwar alarmiert, musste letztendlich allerdings nicht ausrücken, da keine Person eingeklemmt wurde.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von St. Leonhard, ein Abschnittsinspektor, das Weiße Kreuz der Sektion Passeier und die Behörden.