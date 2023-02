Sanremo: Verdächtiges Paket sichergestellt

Ermittlungen sind im Gange, um zu verifizieren, ob das Paket hätte explodieren können, meldet die Nachrichtenagentur Ansa.Das Bombenentschärfungskommando der Polizei hat das Paket, das in einer engen Seitenstraße der Via Fiume, etwa 500 Meter vom Ariston-Theater entfernt, zwischen geparkten Mopeds am Boden lag bereits sichergestellt.Die Polizeistation ist nur 200 Meter vom Fundort entfernt. Die Staatsanwaltschaft wurde benachrichtigt. Alles wartet auf einen ersten Bericht der Bombenentschärfer.In den Tagen vor dem Festival hatte die Polizei die Überwachung in der Stadt verstärkt und das Personal aufgestockt, da sie mögliche Aktionen von Anarchisten befürchtete. Die Straße, in der die Tasche gefunden wurde, liegt außerhalb der roten Zone, die wie jedes Jahr rund um das Ariston-Theater eingerichtet wurde und die nur nach Sicherheitskontrollen durch die Ordnungskräfte betreten werden darf.