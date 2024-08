Sara Bazzanella: „Die Dolomiten gehören für mich zur Allgemeinbildung“

Sara Bazzanella ist eine starke, junge Frau – das lässt auch ihr Beruf vermuten. Sie arbeitet nämlich im elterlichen Betrieb Bazzanella Metall in Leifers als Schlosserin, Seite an Seite mit zumeist männlichen Kollegen.



Gerne tauscht sich Sara über das aktuelle Geschehen im Land und auf der Welt aus, weshalb sie aufmerksam die „Dolomiten“ liest: „Sie bieten mir alle benötigten Informationen, ich erfahre jeden Tag etwas Neues. Das ist super, um mit den Menschen besser ins Gespräch zu kommen und zu wissen, was auf der Welt und im eigenen Land vor sich geht.“

