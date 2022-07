Sattelschlepper auf A22 in Schlangenlinie unterwegs: 1,8 Promille

Auf der Südspur der Brennerautobahn wurde die Polizei vor einigen Tagen auf einen Sattelschlepper aufmerksam, der in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei stoppte den Lkw mit deutschem Kennzeichen auf dem Autobahnabschnitt in der Gemeinde Lajen. Der 49-jährige Mann aus Litauen, der am Steuer saß, war sichtlich angetrunken. Außerdem befanden sich in der Fahrerkabine mehrere Flaschen.Bei einem ersten vorläufigen Alkoholtest wies der Fahrer einen Wert von 1,82 Promille auf. Daraufhin wollte die Polizei einen genaueren Test machen, den der Fahrer aber verweigerte. Der Fahrer wurde deswegen angezeigt.In der Nacht auf Samstag hat die Polizei auf der Brennerautobahn bei der Raststätte in der Gemeinde Völs einen 29-jährigen Fahrer eines Lkw angehalten. Bei der Kontrolle wurde der Mann positiv auf Alkohol getestet: mit einem Wert von 1,05 Promille im ersten Test und 0,98 Promille im zweiten Test. Dem Fahrer wurde der Führerschein entzogen.Am 8. Juli wurde gegen 18 Uhr ein 44-jähriger Fahrer eines Arbeitsautos am Jaufenpass angehalten. Beim Alkoholtest wies er einen Blutalkoholspiegel über Null auf und wäre als Privater damit in Ordnung. Berufskraftfahrern ist es aber verboten, unter Alkoholeinfluss zu fahren. Der Fahrer wurde daher zu einem Bußgeld von 168 Euro verurteilt und es wurden ihm 5 Punkte vom Führerschein abgezogen.