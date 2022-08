SBJ Deutschnofen: 2500 Euro für 3 Familien in Not gesammelt

Nach 3 Jahren Corona-Pause war die Sommerparty der SBJ-Deutschnofen für Menschen aus Nah und Fern eine Gelegenheit sich zu treffen, auszutauschen und ausgelassen zu feiern.Dabei wurde aber auch an jene Menschen gedacht, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden und dringend Hilfe und Unterstützung benötigen. So wurde der gesamte Reinerlös aus dem Eintritt, aufgerundet auf 2500 Euro, an den „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ gespendet.Diese stolze Spendensumme wird auf Wunsch des Ortsausschusses auf 3 Familien aufgeteilt, welche durch schwere Krankheit oder Tod eines Elternteiles in eine familiäre und finanziell belastende Notsituation geraten sind.Das Vorstandsmitglied des Bäuerlichen Notstandsfonds Katharina Mittermair brachte bei der symbolischen Spendenübergabe ihren Dank zum Ausdruck und unterstrich die Bedeutung dieser Spendenaktion: „Damit schenkt ihr Menschen Hoffnung und neuen Mut!“