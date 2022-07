Schabs: Ermittlung wegen Brandstiftung Schabs: Ermittlung wegen Brandstiftung

Zu einem Waldbrand mit 2 Brandherden ist es gestern in Schabs gekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Schabs und Mühlbach löschten die 250 Quadratmeter große, in Brand geratene Fläche. Anschließend stellte sich die Frage, wie gleichzeitig an 2 verschiedenen Stellen im Wald ein Feuer ausbrechen kann. + von Margit Piok