Schenna: Einsatz am Heini-Holzer-Klettersteig am Ifinger

Am Donnerstag wurde die Bergrettung Meran zu einem Einsatz am den Klettersteig „Heini Holzer“ am Ifinger gerufen. 2 deutsche Touristen stiegen Vormittag in den Klettersteig ein. Nach ca. einem Dritten des Weges beim „Edelweiß“ wurde die Frau von ihrer Kraft verlassen und stürzte in das Klettersteigset.