Schirmherrschaft für „iatz!“-Tag in Meran stößt auf Ablehnung

Bei dieser Veranstaltung soll es laut Schützenbund um mehr Freiheiten für Südtirol bzw. um die Unabhängigkeit von Italien gehen. Diese Positionen seien für die Liste Rösch/Grüne anachronistisch, antihistorisch und teils gefährlich, weil sie nur nutzlose ethnische Konflikte nähren würden, schreibt Ex-Vizebürgermeister Andrea Rossi in einer Aussendung.Im Rahmen der freien demokratischen Debatte seien diese Positionen natürlich legitim. Andrea Rossi kritisiert aber, dass die Meraner Stadtverwaltung die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung übernommen habe und fordert, dass sie diese zurückziehen solle.Auch PD-Gemeinderätin Daniela Rossi vertritt diese Meinung. Und Bürgermeister Dario Dal Medico ist um Schadensbegrenzung bemüht und kündigt an, dass die Schirmherrschaft vom Stadtrat überprüft werde. „Die Stadt Meran glaubt an das Zusammenleben und an die Autonomie. Sie kann daher nicht Bewegungen unterstützen und fördern, die eine Loslösung vom italienischen Staat fordern“, stellt er klar.