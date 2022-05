Schlägerei in Meran: Auch Messer war im Spiel

Es war kurz vor 20 Uhr, als ein Passant die Carabinieri alarmierte. Mehrere Menschen waren in Meran zwischen Theaterplatz und Freiheitsstraße in eine Schlägerei verwickelt. Etliche Carabinieri, manche auch in Zivil, griffen sofort ein, um die Schläger zu stellen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.Als die Carabinieri eintrafen, flüchteten die Schläger in alle Richtungen. Nur 2 konnten von den Beamten festgenommen werden. Die anderen waren trotz längerer Suche nicht mehr auffindbar.Die 2 Festgenommenen wurden mit auf die Wache genommen. Einer der beiden hatte ein Messer dabei. Ersten Informationen zufolge war ein Streit zwischen Türken und Kurden wegen ihrer Herkunft ausgebrochen, da sie ein schwieriges ethnisches Verhältnis zueinander haben.