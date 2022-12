Schlag gegen den Drogenhandel: Kokain im Millionenwert am Brenner entdeckt

2 deutsche Staatsbürgerinnen hatten gerade die Brennergrenze in Richtung Süden überquert, als sie von einer Streife der Sterzinger Carabinieri angehalten wurden. Dass die Beamten damit einen wahren Coup im Kampf gegen den Drogenhandel landen würden, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.Nachdem die beiden Frauen bei der Kontrolle nur vage Antworten über den Grund ihrer Reise angaben und ihre Dokumente Zweifel bei den Beamten aufkommen ließen, wurde das Fahrzeug der deutschen Staatsbürgerinnen einer genaueren Durchsuchung unterzogen. Bei der Fahrzeugkontrolle entdeckten die Carabinieri dann insgesamt 46 Kilogramm Kokain mit einem Markwert von mehreren Millionen Euro. Das Rauschgift war in 38 großen Päckchen an verschiedenen Orten im Auto, unter anderem unter dem Reserverad, versteckt.Die Lenkerin des Wagens und ihre Beifahrerin wurden umgehend festgenommen und ins Gefängnis nach Trient gebracht. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Nun laufen die Ermittlungen nach dem Adressaten der Drogen auf Hochtouren.Allein in den letzten 20 Tagen haben die Carabinieri in der Provinz Bozen insgesamt circa 82 Kilogramm Drogen verschiedener Art beschlagnahmt. 2 große Drogenfunde gab es am Brenner und in Meran, weitere bedeutende, aber kleinere Sicherstellungen in Bozen, Innichen sowie kleine Mengen für den Eigenbedarf an verschiedenen Orten in der Provinz.