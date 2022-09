Schlechte Nachricht für alle, die in Südtirol mit der Bahn fahren Schlechte Nachricht für alle, die in Südtirol mit der Bahn fahren

Die Eisenbahn in Südtirol ist in den vergangenen Jahren ordentlich in Fahrt gekommen, zumindest beim Personentransport. Der weitere Ausbau ist bereits auf die Schiene gebracht. Doch jetzt stößt der Zug auf einen enormen Bremsklotz, der jahrelang spürbar sein wird.