Schnals: Fahrzeug gerät in Vollbrand

Der Alarm ging um 12.10 Uhr ein. Beim Eintreffen der Wehrmänner am Einsatzort stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Da gemeldet wurde, dass sich in dessen Inneren eine Gasflasche befand, musste der Brand mit größter Vorsicht gelöscht werden.Die Flammen konnten jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Im Einsatz standen auch die Feuerwehren von Karthaus und Katharinaberg.

deb