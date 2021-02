Nach dem Einsturz des Hallendachs in Sterzing schaut so mancher besorgt aufs Hausdach, wo sich in diesem Winter der Schnee türmt. Wie viel hält das Dach aus? Was sind Alarmzeichen, wenn dort oben zu viel Gewicht liegt? s+ hat den Meraner Bauingenieur Philipp Gamper gefragt. Interview: Martin Lercher