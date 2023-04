Schnee sorgt für Chaos auf Südtirols Straßen

Aldein: Auto kommt von Straße ab – Straße gesperrt

Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. - Foto: © FF Aldein

Die Straße Richtung Petersberg wurde gesperrt, weil viele Autos liegen geblieben waren. <?ZP?> - Foto: © FF Aldein

Die Feuerwehr Aldein barg das Auto. - Foto: © FF Aldein

Eggen: Lkw-Anhänger kommt ins Rutschen

Der Lkw-Anhänger war von einem Parkplatz aus auf die Straße gerutscht. - Foto: © FF Eggen

Die Feuerwehr zog den Lkw-Anhänger wieder zurück auf den Parkplatz. - Foto: © FF Eggen

Jaufenpass: Deutsche Urlauber mit Sommerreifen unterwegs

Geiselsberg: Glück für Autofahrer

Das Auto kam trotz Winterreifen von der Straße ab. - Foto: © FF Geiselsberg

Salurn: Baum fällt auf Straße

Der Baum fiel auf die Straße zwischen Buchholz und Gfrill. - Foto: © FF Salurn

Die Wehrleute zerkleinerten den Baumstamm und befreiten die Straße. - Foto: © FF Salurn

In Aldein auf der Straße Richtung Petersberg ist ein Auto bei der Pizzeria Waldrast wegen des Schnees von der Straße abgekommen und seitlich in den danebenliegenden Bäumen zum Stehen gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Aldein und das Weiße Kreuz rückten sofort aus.Bei dem Unfall wurden die 2 Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes kümmerten sich um die Versorgung der Verletzten. Die Feuerwehrleute bargen anschließend das Auto.Ab der Aldeiner Brücke wurde die Landesstraße Richtung Petersberg gesperrt. Zahlreiche Fahrzeuge sind auf der schneebedeckten Straße liegen geblieben und blockieren den Verkehr. Auch für den Straßendienst gibt es kein Durchkommen mehr. Die Feuerwehr Aldein ist dabei, die Fahrzeuge zu bergen. Auch die Feuerwehr Holen ist im Einsatz.Zahlreiche Autos sind wohl schon mit Sommerreifen unterwegs und haben keine Schneeketten mit. Auf den Straßen in Aldein liegen ersten Informationen zufolge 4 bis 5 Zentimeter Schnee.Ein geparkter Lkw-Anhänger ist auf der Straße zwischen Eggen und Obereggen wegen des Schnees ins Rutschen gekommen. Er rutschte 20 bis 30 Meter zurück, ehe er zum Stehen kam und die Straße blockierte. Die Freiwillige Feuerwehr Eggen rückte aus und barg den Anhänger. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Deutsche Urlauber waren am Donnerstagnachmittag von Sterzing Richtung St. Leonhard unterwegs, als sie am Jaufenpass beim Bergabfahren ins Rutschen kamen, weil sie mit Sommerreifen unterwegs waren. Bevor Schlimmeres passieren konnte, stellten sie das Auto ab und alarmierten die Feuerwehr.Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Walten holten die Urlauber ab und brachten sie sicher ins Tal. Sobald die Straßen wieder trocken sind, werden sie ihr Auto abholen. Auf dem Jaufenpass hat es rund 20 Zentimeter geschneit.Trotz Winterreifen ist in Geiselsberg oberhalb des Hotels Hubertus ein Auto von der Straße abgekommen und zum Glück vor der Böschung stehengeblieben. Der Unfall wäre sonst wohl schlimmer ausgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Geiselsberg rückte aus und zog das Auto zurück auf die Straße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Zwischen den Salurner Fraktionen von Buchholz und Gfrill ist gegen 14 Uhr ein Baum rund100 Meter oberhalb der LS129 „abgeknickt“ und den Hang bis zur Straße hinuntergerutscht. Der Baum hat sich dann unter die Straßenabsperrung gequetscht und ist da auch stecken geblieben. Die Freiwillige Feuerwehr Salurn rückte aus und räumte die Straße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz stand auch der Straßendienst.