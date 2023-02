Schneefälle und Starkwind in Südtirol: Erhöhte Aufmerksamkeit gefordert

Die Kombination aus Neuschnee und Starkwind sorgt für eine erhöhte Gefahr und fordert erhöhte Aufmerksamkeit. Der Wind legt noch weiter zu und weht verbreitet sehr stark. Aktuell gilt die Gefahrenstufe Orange. Dies bedeutet, dass Schäden möglich sind und auch eine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Berufsfeuerwehr und Landesstraßendienst sind einsatzbereit.Die Situation in Rein in Taufers spitzt sich zu. Zu den gestrigen 80 Zentimetern Neuschnee sind in der Nacht auf Samstag weitere 40 Zentimeter hinzugekommen. Oberhalb der Waldgrenze besteht große Lawinengefahr. Die Landesstraße 48 Rein und die Gemeindestraße ab Pichlerhof Richtung Knutten sind gesperrt.Am Samstag schneit es in Südtirol gebietsweise im Norden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1200 m. Es gilt, auf teilweise schneebedeckte und rutschige Fahrbahnen zu achten und nur mit Winterausrüstung zu fahren. Das Grödner Joch und das Sellajoch wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt.