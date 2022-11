Schneefall: Unfälle, Bergungen, Feuerwehreinsätze

Foto: © FFW Laas

Gröden: Lkw rutscht und verkeilt sich

Die Freiwillige Feuerwehr Runggaditsch barg die Fahrzeuge. - Foto: © FFW Runggadtisch

Seit Dienstagmorgen schneit es in vielen Teilen des Landes (Hier lesen Sie mehr dazu). Die Straßen sind schneebedeckt und rutschig.So ist in Laas im Vinschgau wegen der schneebedeckten Fahrbahn ein Pkw ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen.Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht schwer verletzt, als er auf der Hauptstraße bei der Ost-Ortseinfahrt in Laas gegen 9.30 Uhr von der Straße abkam. Die Freiwillige Feuerwehr Laas und das Weiße Kreuz rückten sofort aus und versorgten die leichtverletzte Person an der Unfallstelle. Anschließend wurde sie in das Krankenhaus von Schlanders gefahren. Die Wehrleute kümmerten sich um die Aufräumarbeiten. Auch die Dorfpolizei war im Einsatz.Auch in St. Ulrich in Gröden ist es am Vormittag gegen 8.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Lkw war auf dem steilen Straßenabschnitt vor dem Hotel „Grödnerhof“ ins Rutschen gekommen und verkeilte sich dabei quer über die gesamte Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Runggaditsch rückte aus und barg den Lkw.Anschließend wurde die Freiwillige Feuerwehr Runggaditsch zu einem weiteren Einsatz gerufen. Ein VW Golf ist auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und gegen einen Zaun gefahren. Die Wehrleute bargen das Auto.