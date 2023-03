Schrambach: Aufsehenerregender Verkehrsunfall mit 8 Verletzten

Um kurz nach 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen alarmiert. Dies hat sich bei deren Eintreffen am Unfallort glücklicherweise nicht bestätigt.Dennoch wurden insgesamt 8 einheimische Personen zwischen 19 und 26 Jahren verletzt – eine Frau und ein Mann mittelschwer und 6 Männer leicht.6 Verletzte wurden in das Krankenhaus von Brixen gebracht und 2 in das Krankenhaus von Bozen.Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Schrambach und Klausen, der Notarzt von Brixen, das Weiße Kreuz mit 5 Rettungstransportwagen sowie die Carabinieri von Brixen.