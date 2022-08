Schule startet ohne Maske – aber es gibt Ausnahmen Schule startet ohne Maske – aber es gibt Ausnahmen

Jetzt ist es amtlich: Südtirols Schüler aller Schulstufen starten am 5. September maskenfrei ins Schuljahr. So sehen es die neuen Corona-Richtlinien aus Rom vor. Trotzdem landet die Maske noch nicht im Müll, denn in einigen Fällen ist sie weiterhin vorgeschrieben. Hier erfahren Sie, wann der Mund-Nasen-Schutz doch wieder in die Klasse muss.