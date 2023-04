Problembären: „Entnahme erleichtern“ – Ministerium will Managementplan

Bürgermeister wollen in Echtzeit über Bären informiert werden

Managementplan für Koexistenz mit Wildtieren

„Leider kann man auch mit einem positiven Gutachten der ISPRA nicht eingreifen, wie die überraschende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trient zeigt“, erklärte Schuler gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa. Bei einem Treffen mit dem Landesrat haben Bürgermeistern des Überetschs und des Etschtals am Mittwoch gefordert, Problemtiere sofort zu entnehmen. Zur Erinnerung: Nach dem tödlichen Angriff der Bärin JJ4 auf den 26-jährigen Andrea Papi, wurde diese eingefangen. Das Verwaltungsgericht Trient hat allerdings die Abschussverordnung von Landeshauptmann Maurizio Fugatti ausgesetzt. Dasselbe gilt für den Problembären MJ5, nach dem aktuell gesucht wird. Schuler wies darauf hin, dass in Ermangelung natürlicher Feinde eine Regulierung der Bärenpopulation unerlässlich sei.Die Südtiroler Bürgermeister bekundeten bei dem Treffen mit Landesrat Schuler ihre Solidarität mit ihren Trentiner Kollegen und forderten von den Behörden, in Echtzeit über die Anwesenheit von Bären und Wölfen auf ihrem Gemeindegebiet informiert zu werden.Laut Günther Unterthiner, dem Leiter des des Amtes für Jagd und Fischerei der Autonomen Provinz Bozen, kommen jedes Jahr einige männliche Bären nach Südtirol, kehren dann aber ins Trentino zurück, wo sich die Weibchen aufhalten. Derzeit halten sich laut Unterthiner 3 Bären in Südtirol auf. „Die Probleme mit den Männchen“, so Unterthiner, „betreffen eine bestimmte Abstammungslinie.“Ein strategischer Plan für den Umgang mit Bären und allen anderen Wildtieren: Dieser Plan wurde am Mittwoch beim Runden Tisch zur Bärenproblematik im Trentino im Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit diskutiert. Auch Tierschutzverbände nahmen an der Anhörung teil.Die Arbeitsgruppe Mase hat sich im Einvernehmen mit den Verbänden bereit erklärt, auf der Grundlage der erforderlichen wissenschaftlichen Bewertungen einen strategischen Plan für das Management der Bärenpopulation und allgemein für die Koexistenz mit Wildtieren auszuarbeiten.Die Verbände verpflichteten sich, innerhalb kurzer Zeit fachliche Beiträge zu liefern, die bei der Erarbeitung des Managementplans berücksichtigt werden sollen.