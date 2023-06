Schwelbrand in Silo: Feuerwehr seit Stunden im Einsatz

Foto: © FFW Tramin

Alarm geschlagen wurde am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr: In einem Pelletsilo des Fernheizkraftwerkes der Gemeinde Tramin war es zu einem Schwelbrand gekommen.Mehrere Stunden lang war die Feuerwehr Tramin damit beschäftigt, Glutnester aufzuspüren und die Pellets aus dem Silo zu entfernen. Die Anlage wurde auch mittels Wärmebildkamera inspiziert. Dabei wurde eine externe Firma hinzugezogen, doch aufgrund der großen Menge gelagerten an Pellets konnten die Einsatzkräfte das Silo zu räumen.Seit Freitag um 6 Uhr steht die Feuerwehr erneut im Einsatz. um den hartnäckigen Schwelbrand zu löschen. Es wurde eine weitere Spezialfirma hinzugezogen, um viele Kubikmeter an Pellets absaugen zu können.Unter schwerem Atemschutz arbeiteten sich die Feuerwehrmänner zum Schwelbrand vor. Der Einsatz wird wohl noch den ganzen Vormittag andauern, wie die Freiwillige Feuerwehr Tramin mitteilt.