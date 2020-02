Sturm hält Feuerwehren auf Trab

In der Gemeinde Eppan mussten die Freiwilligen Feuerwehren gleich zu 5 Einsätzen ausrücken. In Montiggl ist ein Baum über die Straße gestürzt. In Girlan wurde im Garten eines Hauses ein Baum entwurzelt.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Michael, Montiggl und Girlan.Sturmschäden wurden auch aus Kaltern gemeldet, wo Dachziegel eines Wohnhauses abgedeckt wurden.In der Gemeinde Tscherms musste die FFW in der Baslingerstraße einen umgestürzten Baum entfernen.

