Schwerer Arbeitsunfall in St. Martin in Thurn - Polytrauma

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Freitagmorgen in St. Martin in Thurn gekommen. Ein Bauarbeiter ist beim Verschalen vom Gerüst gefallen und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen.