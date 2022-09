Schwerer Unfall in Leifers: Pkw und Lieferwagen stoßen frontal zusammen

Foto: © FFW Leifers

Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr auf der Umfahrungsstraße zwischen Leifers und Branzoll unmittelbar vor der Tunneleinfahrt in Richtung Bozen.Der Fahrer eines Mercedes, der in Richtung Norden unterwegs war, stieß mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Der Pkw-Lenker blieb in seinem Auto eingeklemmt.Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und Branzoll bargen den schwerverletzten Autofahrer mittels hydraulischer Schere aus dem Unfallfahrzeug. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletze ins Bozner Krankenhaus gebracht. Laut ersten Informationen befindet er sich in Lebensgefahr.Der Lenker des Lieferwagens zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes ebenfalls ins Spital nach Bozen gebracht.Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle, für deren Dauer die Straße gesperrt werden musste.Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.