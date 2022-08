Schwerer Unfall nahe Florenz fordert einen Toten und 15 Verletzte

Der Fahrer des schweren Lastkraftfahrzeugs rammte die beiden Busse, in denen sich Medienberichten zufolge mehrere Migranten befanden. Diese waren in Lampedusa aufgenommen worden und nun auf dem Weg in andere Aufnahmezentren des Landes.Der Fahrer des Lkw zog sich infolge des Aufpralls tödliche Verletzungen zu. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Auch 15 weitere Personen wurden verletzt.Zudem kam es bei dem Unfall zu einem beträchtlichen Sachschaden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, Teile davon landeten auf der Straße. Diese wiederum verursachten teils erhebliche Schäden an diversen Folgefahrzeugen.