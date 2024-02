Schwiegermutter tot in Haus: Neue Details zur Tragödie am Gardasee

Man geht deshalb von einem Raubüberfall aus, der mit Mord endete. STOL hat berichtet. Die Leiche der Frau wurde von ihrer Schwiegertochter gefunden. Nachbarn hatten am frühen Morgen Geräusche gehört und den einzigen Sohn der Frau gerufen. Dieser konnte sich mit der Mutter nicht telefonisch in Verbindung setzen. Daraufhin bat er seine Frau, bei seiner Mutter vorbeizuschauen. Die Frau betrat Santinas Haus und fand dort die Leiche.Jeder Wiederbelebungsversuch blieb umsonst. Zunächst dachten die Retter an einen Herzinfarkt, doch angesichts des Chaos in der Wohnung wird die Möglichkeit eines Raubüberfalls nicht ausgeschlossen. Einige Fenster im Erdgeschoss des Hauses waren offen; so wird nicht ausgeschlossen, dass jemand in die Wohnung eingedrungen ist. Die Polizei stellte fest, dass einige Schubladen des Hauses offen waren.Santina Delai war seit Jahren verwitwet und lebte allein. Die Carabinieri ermitteln wegen Mord. Eine Obduktion wurde angeordnet, um die Todesursache zu ergründen.