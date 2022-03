Ein glimpfliches Ende nahm am Sonntagmorgen ein Waldbrand bei St. Oswald in Seis.Die Flammen hatten bereits auf die angrenzenden Bäume übergegriffen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehrleute konnte das Feuer aber schnell unter Kontrolle gebracht werden, wodurch ein weitere Ausbreitung der Flammen auf den Wald verhindert werden konnte.Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrscht in Südtirol derzeit erhöhtes Waldbrandrisiko.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Oswals, Seis und die Forstbehörde Seis.