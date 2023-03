Seit 50 Tagen kein Niederschlag mehr – „Kritisch wird es ab Mitte März“

Dieter Peterlin - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

Wasserstand der Etsch um 35 Prozent niedriger als im Durchschnitt

„Kritisch wird es ab Mitte März“

Roberto Dinale

„Verfügbarkeit von Trinkwasser aber immer gewährleistet“

Trocken und mild ist es in Südtirol seit einigen Wochen. In einigen Gebieten hat es sogar seit 50 Tagen keinen Niederschlag gegeben: Im Westen und im Süden Südtirols, so Peterlin.„Das ist lang, aber es geht noch extremer“, so der Meteorologe: „Der Rekord für die längste Trockenperiode liegt bei 103 aufeinanderfolgenden Tagen im Winter 1992/1993.“Aufgrund der Trockenperiode ist der Wasserstand der Etsch momentan um 35 Prozent niedriger als im langjährigen Durchschnitt, betont Roberto Dinale, Leiter des Hydrologischen Amtes des Landes.Sogar im vergangenen Jahr, das ebenfalls von Trockenheit geprägt war, sei die Durchflussmenge im Februar etwas höher gewesen. „Wir haben also ein Durchflussdefizit, das wir aus dem vergangenen Jahr mitnehmen“, so Dinale.„Der geringe Schneefall in diesem Jahr und die geringen Niederschläge bedeuten, dass es in diesem Jahr möglicherweise noch viel schlimmer wird.“Der Wassermangel mache sich vor allem dann bemerkbar, wenn die Wassernachfrage steigt. „Jetzt, wo wir uns noch im Winter befinden, ist die Situation also in gewisser Hinsicht noch überschaubar“, so Dinale.Kritisch werde es ab Mitte März, wenn die Wassernachfrage, vor allem in der Landwirtschaft, ansteigt und die Situation, wenn die Durchflussmengen nicht steigen und Regen ausbleibt, zu einem Defizit in der Verfügbarkeit der Ressource führe.„Die Verfügbarkeit von Trinkwasser“, versichert er, „ist aber immer gewährleistet und stellt kein grundsätzliches Problem dar, da die Nachfrage nach Trinkwasser viel geringer ist als die Nachfrage in anderen Sektoren, wie der Landwirtschaft“.