Sie hatte ihm „erlaubt“, Ukrainerinnen zu vergewaltigen: Soldat gefangen

Der Vorfall wurde am 12. April von den ukrainischen Sicherheitsdiensten aufgedeckt und veröffentlicht.32 Sekunden dauerte das Gespräch der Eheleute, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. „Geh dorthin, vergewaltige ukrainische Frauen und erzähl mir nichts. Verstanden?“, sagt die Frau lachend zu ihrem Mann. „Ich soll sie also vergewaltigen und dir nichts sagen“, antwortet er ihr. Er, 27, stammt wie seine Frau aus Borel in Russland. „Ja, also weiß ich nichts“, antwortet sie mit einem finsteren Blick. „Kann ich das wirklich?“, fragt er erneut und lacht. „Ja, ich erlaube es dir“, fügt seine Frau kichernd hinzu, „aber benutze einen Schutz.“In den darauffolgenden Tagen führten Ermittlungen zur Identifizierung von 2 Telefonnummern, die mit den Social-Media-Konten der beiden verbunden sind. Über die Profile von Freunden und seiner Frau wurden auch Fotos des Paares und des Mannes in Uniform gefunden, denen zufolge er dem 108. Luftlande-Sturmregiment der russischen Garde angehören soll, einer Militäreinheit, die für ihre Beteiligung an der Annexion der Krim 2014 bekannt ist. Das Paar zog Berichten zufolge 2018 auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim und hat einen vierjährigen Sohn.