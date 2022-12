Singen für den guten Zweck – die Sternsinger kommen

Das passiert mit den Spenden

Über 5000 Kinder ziehen auch dieses Jahr wieder als die Heiligen 3 Könige von Haus zu Haus. Die Kinder überbringen die Frohe Botschaft, bringen Segen zu den Menschen und sammeln Spenden für Menschen, die dringend Unterstützung brauchen.„Das Sternsingen lebt von Begegnungen, die dieses Jahr wieder uneingeschränkt stattfinden können. Die Kinder bringen den Segen zu den Menschen nach Hause und in die ganze Welt. Wir rufen alle Südtiroler auf, den Kindern die Türen und Herzen zu öffnen“, so Elsa Platzgummer, 3. Vorsitzende der Jungschar.Die Aktion Sternsingen hat eine lange Tradition und geht in Südtirol bis 1958 zurück. In St. Michael/Eppan zogen damals die Ministranten als die ersten Sternsinger in Südtirol von Haus zu Haus.Neben der Segnung des Hauses und der Menschen haben die Sternsinger einen weiteren wichtigen Auftrag: Das Sammeln von Spenden. Mit den Spendengeldern werden jedes Jahr weltweit über 100 karitative Projekte in Bereichen der Bildung, der Gesundheit, des Sozialen, der Sicherung der Grundbedürfnisse und der Vermittlung von christlichen Werten unterstützt.Die Projekte wählt die Katholische Jungschar Südtirols in Zusammenarbeit mit dem Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen aus. „Die Kinder und Begleitpersonen engagieren sich aktiv für solidarische Nächstenliebe und setzen ein wirksames Zeichen für eine gerechte Welt“, erklärt Platzgummer.Bei der vergangenen Aktion konnten dank der Sternsinger und Spender insgesamt über 1,2 Millionen Euro gesammelt und an die Projekte verteilt werden. Wer den Sternsinger nicht begegnet, kann auch ganz einfach und direkt auf der Homepage der Jungschar online spenden. Jedes Jahr wird ein Projekt als Beispiel der vielen Projekte, die mit den Spenden unterstützt werden, vorgestellt. Das Vorstellprojekt der diesjährigen Aktion befindet sich in Tansania. In der Stadt Msindo wird mit einem Teil der Spenden eine Werkstatt gebaut, wo Dreiräder für Menschen mit Beeinträchtigung hergestellt werden. Ein paar dieser Dreiräder wurden bereits gebaut und verteilt.Platzgummer erzählt: „Bei unserer Reise nach Tansania im Juli haben wir den Jugendlichen Shafii kennengelernt. Shafii kann nicht gehen und ist auf Hilfe angewiesen. Dank des Dreirades ist er nun unabhängiger und selbstständiger. Es war berührend zu sehen, was mit den Spenden alles bewirkt werden kann. Sternsingen bewirkt – in Tansania und weltweit“.Aufgrund der großen Nachfrage von weiteren Dreirädern ist der Bau der Werkstatt dringend nötig. Außerdem werden künftig auch junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in der Werkstatt einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz finden.Das Vorstellprojekt wird im Sternsingen-Film vorgestellt, der Ende Dezember auf Rai Südtirol ausgestrahlt wird. Der Kinderfilm ist auf der Internetseite der Jungschar und unter diesem Link zu finden. Durch die Aktion Sternsingen und die Vorstellung von Projekten wird die Gesellschaft für Solidarität und globale Zusammenhänge sensibilisiert. Auch die Kinder lernen somit verschiedenste Lebenssituationen kennen. Im Rahmen der Projekte für Bewusstseinsbildung wird die Aktion Sternsingen jährlich vom Amt für Ehrenamt und Außenbeziehungen der Provinz Bozen unterstützt.Mit dem traditionellen Sternsingentreffen danken die Katholische Jungschar Südtirols und Bischof Ivo Muser den zahlreichen Sternsinger:innen sowie deren Begleitpersonen für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Das Sternsingentreffen am Samstag, 7. Jänner 2023 startet um 14 Uhr im Bozner Dom, wo mit Bischof Ivo Muser und dem Minichor Bruneck eine Andacht gefeiert wird.Nach der Andacht ziehen die Kinder in ihren königlichen Gewändern durch Bozen. Anschließend gibt es auf dem Silvius-Magnago-Platz Tee, Faschingskrapfen und ein großes Sternsingenbingo-Gewinnspiel.Kinderfilm: Montag, 26. Dezember im Kinderprogramm um 18 UhrDeutsch (lange Fassung): Dienstag, 27. Dezember um 20.20 Uhr und Freitag 30. Dezember um 21.20 UhrLadinisch: Mittwoch, 28. Dezember um 20.50 UhrItalienisch: Sonntag 1. Jänner um 9 Uhr