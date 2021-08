Sizilien: Südtirols Feuerwehren kämpfen weiter gegen die Flammen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Bei weiterhin tropischen Temperaturen um die 40 Grad und starken Winden sind die lokalen Einsatzeinheiten um jegliche Verstärkung von auswärts froh“, so die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung.Die gestern in Sizilien angekommen „frischen“ Kräfte aus Südtirol haben heute schon die ersten Einsatzaufträge abgearbeitet.Ziel der Bodenmannschaften ist es weiterhin, die vielen unzähligen kleineren Brandnester endgültig auszulöschen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.Größere Brandstellen werden hingegen weiterhin aus der Luft mit Löschflugzeugen und Hubschraubern bekämpft.Hier einige Video-Eindrücke der Einsätze am Mittwoch.

stol