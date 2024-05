Sizilien: Tod der 5 Arbeiter hätte offenbar verhindert werden können

Die Arbeiter hätten nicht in den Untergrund gehen sollen

7 Tote nach Explosion in Kraftwerk bei Bologna

Der tragische Arbeitsunfall ereignete sich, wie berichtet, am Montag in Casteldaccia nahe der Insel-Hauptstadt Palermo . Die Arbeiter sollen mit Instandhaltungsarbeiten des Abwassersystems beschäftigt gewesen sein, als sie offenbar durch das Einatmen von Schwefelwasserstoff ums Leben kamen.Nun hat sich einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur „Ansa“ zufolge herausgestellt, dass die Männer während der Arbeiten das Abwasser an der Oberfläche hätten absaugen sollen; So zumindest soll es im Vertrag der „Amap“ stehen, dem Stadtwerk, welches die Arbeiter der Firma „Quadrifoglio-Group“ beauftragt hatte. Die Männer hätten den Untergrund offenbar nicht betreten sollen.Dies erkläre auch, warum keines der Opfer eine Maske trug und niemand mit einem Gaswarn-Gerät, welches die Konzentration des Schwefelwasserstoffs misst, ausgestattet war. Derzeit ist nicht klar, weshalb die Männer den Untergrund betreten haben und was danach geschehn ist.Erst kürzlich sind nahe Bologna 7 Arbeiter bei einer Explosion in einem Wasserkraftwerk, wie berichtet,ums Leben gekommen.