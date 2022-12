Großes Glück: Lawine reißt Skifahrer auf gesperrter Piste 200 Meter mit – unverletzt

200 Meter mitgerissen – er konnte sich selbst befreien

Riesiges Glück hatte der Einheimische am Mittwochvormittag im Skigebiet Vals.

Bergretter: „An die Regeln halten und Schilder beachten“

Das Skigebiet Jochtal hat am heutigen Mittwoch zum ersten Mal in dieser Wintersaison geöffnet. Das Wetter ist schön, die Pisten gut präpariert. Dementsprechend wollten viele Skifahrer den ersten Skitag genießen.Alle Pisten sind aber noch nicht für den Skibetrieb geöffnet. Einen einheimischen Skifahrer hielt das aber nicht davon ab, sich trotzdem auf eine gesperrte Piste zu begeben – gleich nach dem Ausstieg rechts.Dabei löste sich eine Lawine und riss den Mann rund 200 Meter mit. Wie durch ein Wunder blieb der rund 30-Jährige nahezu unverletzt.Er wurde von der Lawine nur teilverschüttet und konnte sich selbst befreien. Seine gesamte Ausrüstung wurde hingegen unter den Schneemassen begraben.Ein Bergretter, der vor Ort war und das Geschehen beobachtete, appelliert an das Verantwortungsbewusstsein und an die Vernunft der Skifahrer, sich an die Regeln zu halten und die Schilder zu beachten.Man bringe sonst nicht nur sich selbst leichtfertig in Gefahr, sondern gefährde gleichzeitig auch andere Personen.