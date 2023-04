Skiliftbetreiber: Schadenersatz an Fahrgast auf Eis gelegt

Zivilrechtliche Urteile sind laut italienischer Prozessordnung immer vorläufig vollstreckbar, und die unterlegene Partei muss – auch wenn sie das Urteil anfechten will – der Schadenersatzzahlung nachkommen. Der Berufungskläger kann aber die Aussetzung der Vollstreckbarkeit beantragen.Wie berichtet, war Zivilrichter Simon Tschager in erster Instanz zum Schluss gekommen, dass der Betreiber einer Aufstiegsanlage für den von einem Fahrgast erlittenen Schaden haften muss. Gegen dieses Urteil hat nun Rechtsanwalt Michael Pichler, der den Liftbetreiber vertritt, Berufung eingelegt und auch die Aussetzung der Vollstreckbarkeit des Urteils beantragt. Das Oberlandesgericht in Bozen hat den Antrag angenommen und die Vollstreckbarkeit des Urteils ohne Auflagen aufgehoben, da die Berufung nicht unbegründet erscheine. Im Juni wird das Oberlandesgericht sich mit dem Fall, der auf das Jahr 2016 zurückgeht, befassen.Der Sohn eines Fahrgastes war damals beim Verlassen des Sesselliftes vor dem Vater zu Boden gestürzt. Der Vater konnte nicht mehr ausweichen und wurde vom weiterfahrenden Sessel getroffen und stürzte. Dabei – so hatte er beklagt – sei er erheblich an einer Schulter verletzt worden. Laut Urteil habe der Liftwart zu spät reagiert und den Notfallknopf erst gedrückt, nachdem der Fahrgast bereits von einem Sessel getroffen und mitgeschleift worden war.Rechtsanwalt Pichler bestreitet diesen Kausalzusammenhang. Beispielsweise sei der Fahrgast nach dem Sturz noch beim Skifahren gesehen worden. Es sei demnach nicht bewiesen, dass der Mann sich beim Lift verletzt habe. Bestritten wird auch, dass der Liftwart den Lift zu spät gestoppt habe: Wenn der Stoppknopf gedrückt wird, habe der Lift unvermeidlicherweise noch einen Bremsweg von 2 bis 3 Metern. Es liege demnach kein Fehlverhalten des Liftwartes vor, eine zivilrechtliche Haftung der Liftbetreibergesellschaft sei auszuschließen.