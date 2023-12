So bietet Südtirol

Am Freitag hat sich Hannes Mair der Metzgerei und Feinkost in Terlan die einmalige 9 Liter Sonder-Abfüllung „Lumina“ der Kellerei St. Pauls für 5.100 Euro gesichert. Der Besuch als VIP bei einem Schlagerspiel des FCS und ein Zusammentreffen mit dem Spieler Giacomo Poluzzi ging hingegen an Lukas Pföstl für 750 Euro.Am Montag starten nun die mit Spannung erwarteten Promiversteigerungen. Die Woche startet dabei mit einem Weinerlebnis der besonderen Art. Sie können drei der bekanntesten Kellereien des Überetsch besuchen, die Kellermeister kredenzen dabei Raritäten aus ihren Kellern. Zum Essen geht es zu Sternekoch Herbert Hintner. Zuschlag ist um 18.25 Uhr. Kurze Zeit später ist Angebotsende für ein Fußballerlebnis samt Treffen mit dem Spieler Raphael Kolfer.