„So heißt Südtirol“ – Das sind die beliebtesten Namen der Südtiroler

Die beliebtesten Kinder-Namen der Südtiroler Sprachgruppen im Jahre 2021

Die in Südtirol am häufigsten vertretenen Vornamen

Die in Südtirol am häufigsten vertretenen Nachnamen

Im Jahr 2021 gaben die meisten deutschsprachigen Eltern ihrem Sohn den Namen Jakob (47-mal). An zweiter und dritter Stelle stehen die Namen Noah (46) und Leo (40).Bei den italienischsprachigen Familien ist bei den Buben der Name Leonardo (12) auf Platz 1. Dicht dahinter befinden sich die Namen Riccardo und Liam (beide 9).Die Ladiner bevorzugen hingegen die Namen Alan, Mattia und Dominik (allesamt 4).Bei den deutschen Mädchen-Namen steht Anna (49) alleinig an der Spitze. Der am zweitmeisten gewählte Name ist Emma (40), dicht gefolgt von Lena und Marie (beide 39).Auch bei den italienischsprachigen Familien ist Emma ein beliebter Name – er belegt Rang 3 zusammen mit Bianca, Emily und Nora (alle 8). Auf Platz 2 steht Aurora (13). Den ersten Platz belegt Sofia (14).Den ladinischsprachigen Elternpaaren gefällt der Name Emma besonders gut – er steht mit dem Namen Greta zusammen auf Platz 1 (4). Unmittelbar dahinter reihen sich Emily, Mia und Diana ein (3).Bei den männlichen deutschen Vornamen steht Josef unangefochten auf Platz 1: 4595 Männer heißen Josef und ihr Altersdurchschnitt beläuft sich auf 66,2. Die Silbermedaille geht mit 3462 und einem Altersdurchschnitt von 41,9 an den Namen Martin. Bronze holt sich Andreas (3213 und 41,6).Bei den Italienern ist es eine knappere Angelegenheit. Die Top 3 bilden die Namen Andrea (1393 und 39,9), Marco (1212 und 43,4) und Luca (1134 und 33).Auch bei den Ladinern ist es knapp: Dort heißen die Top 3 Giuseppe (149 und 59,6), Christian (144 und 40,9) und Alex (140 und 20,4).Was bei den deutschen Männern der Josef ist, ist bei den Frauen die Maria: 8147 Frauen tragen den Namen und im Durchschnitt sind diese Damen 63,5 Jahre alt. Platz 2 belegt der Name Anna mit rund 6224 Frauen und einem durchschnittlichen Alter von 52,8. Abgeschlagener Dritter ist der Name Elisabeth mit nur mehr 3067 deutschsprachigen Südtirolerinnen, die im Schnitt auf 55,5 kommen.Bei den Italienern macht ebenfalls der Name Maria das Rennen: 2879 sind es – mit einem Altersschnitt von 63,5. Auch der zweite Platz ist der selbe: Anna (1692 und 52,8). Auf dem finalen Top-3-Platz befindet sich der Name Laura (763 und 33,8).Bei den ladinischen Frauen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Maria auf Platz 1 (516 und 63,59), Anna auf Platz 2 (334 und 52,8) und Sara auf Platz 3 (129 und 23,5).Zu guter Letzt ein Blick auf die Südtiroler Nachnamen: Bei den deutschsprachigen Südtirolern macht Mair das Rennen (4168). Auf Platz 2 finden wir Hofer (3814) und auf Platz 3 Pichler (3181).Auch bei den Italienern ist Pichler vertreten – nämlich auf Rang 3 (315). Ferrari reiht sich einen Rang davor ein (326). Auf Rang 1 ist der Nachname Rossi (328).In den Top 3 der ladinischsprachigen Gemeinden sieht es folgendermaßen aus: Senoner auf 1 (597), Demetz auf 2 (471) und Perathoner auf 3 (437).